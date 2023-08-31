Вашингтон, 31 августа, 2023, 07:36 — ИА Регнум. В Госдепартаменте США обратились к мятежникам в Габоне с призывом освободить задержанных членов правительства. Соответствующее заявление опубликовано 30 августа на сайте американского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

«Мы призываем виновных освободить и обеспечить безопасность членов правительства и их семей, а также сохранить гражданское правление. Кроме того, мы призываем всех участников проявить сдержанность и уважение к правам человека и решить свои проблемы мирным путём посредством диалога после объявления результатов выборов», — говорится в официальном заявлении Госдепа.

Официальный представитель ведомства Мэтью Миллер выразил обеспокоенность из-за отсутствия прозрачности на недавно прошедших в Габоне выборах. В Госдепе также выступили против военных захватов и неконституционной передачи власти.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа группа высокопоставленных военных в Габоне объявила об отмене результатов президентских выборов, прошедших 26 августа, и роспуске государственных институтов. Переворот, как пояснили они, произошёл после того, как было объявлено о переизбрании на третий срок президента Али бен Бонго Ондимбы.

Военные добавили, что действуют «во имя габонского народа» и намерены «положить конец нынешнему режиму». Координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США обеспокоены попыткой государственного переворота в Габоне.

Кирби подчеркнул, что Вашингтон пристально следит за ситуацией, но у американской администрации пока не так много информации по этому поводу. По его словам, США продолжают поддерживать народ в регионе в его стремлении к демократическому правлению.