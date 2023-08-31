Либревиль, 31 августа, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема принесёт присягу в качестве президента Габона переходного периода 4 сентября. Об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на заявление военных.

ISSIFOU DJIBO/EPA/TASS

По его информации, генерал будет приведён к присяге в качестве президента переходного периода 4 сентября перед Конституционным судом.

Как передавало ИА Регнум, 30 августа группа высокопоставленных военных объявила о перевороте в Габоне, который произошёл по итогам выборов президента в этой стране. Сообщалось, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба победил на выборах главы государства с 64,2% голосов.

Захватившие власть мятежники заявили, что результаты выборов отменены, государственные институты распущены, границы закрыты до дальнейших распоряжений, а президент Али Бонго Ондимба помещён под домашний арест.

Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил, что Ондимбу отправили в отставку, но ему сохранили все гражданские права.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на фоне ситуации в Габоне не стоит делать обобщающих выводов о нарастании конфликтов в Африке, однако происходящее в этой стране вызывает глубокую озабоченность.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что генерал Брис Олиги Нгема стал президентом Габона на переходный период.