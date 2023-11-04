Париж, 4 ноября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Древняя маска, найденная во Франции пенсионерами и проданная за €150, стала причиной скандала, который вышел на международный уровень, сообщила 1 ноября радиостанция «Би-би-си».

Кадр из видео с канала: France 3 Occitanie / YouTubе

Пожилые супруги нашли маску во время разбора хлама в доме, который им достался от предка, бывшего губернатора одной из французских колоний в Африке Рене-Виктора Фурнье. Они продали её антиквару вместе с другими находками, а через год узнали, что маску продали на аукционе в Монпелье с наценкой в 2 800 000%.

Оказалось, что находка — уникальный артефакт, маска, изготовленная в XIX веке мастером из народа фанг, проживающего на территории Габона. Начальная цена лота была €300 тыс., но в ходе торгов её купил за €4,2 млн участник аукциона, который не захотел раскрывать личность.

Эксперт заявил, что известно только о десяти подобных масках в мире. По его словам, этот артефакт более редкий, чем картины Леонардо да Винчи.

Пенсионеры подали на антиквара в суд, требуя аннулировать сделку. Сам он заявил, что не знал истинную ценность маски, когда покупал ее. При этом в дело вмешался Габон. Власти африканской республики заявили, что маску фактически украли, а потому её нужно вернуть.

По оценке экспертов, во Франции находятся порядка 90 тыс. африканских артефактов. В 2018 году французское правительство внесло изменения в законодательство, по которым необходимо вернуть странам Африки произведения искусства, которые вывезли оттуда в период колониализма.