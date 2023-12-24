Вашингтон, 24 декабря, 2023, 08:01 — ИА Регнум. В Красном море хуситы совершили нападение с помощью беспилотников на два нефтяных танкера, шедших под флагами Норвегии и Индии, сообщило 23 декабря в соцсети X центральное командование ВМС США.

(сс) Free-Photos Танкер

Американские военные получили сведения об атаках на танкеры в южной части моря в вечернее время.

«Судно BLAAMANEN, принадлежащее норвежскому флагу и эксплуатируемое как танкер для перевозки химикатов и нефти, сообщило о промахе ударного беспилотника хуситов, о пострадавших или повреждениях не сообщалось. Второе судно, SAIBABA, принадлежащий Габону танкер для перевозки сырой нефти под индийским флагом, сообщило о столкновении с беспилотником, о пострадавших не сообщается», — говорится в заявлении ВМС США.

На сигналы бедствия ответил американский эсминец «Лабун». Атаки стали 14-м и 15-м случаями нападения боевиков-хуситов на коммерческие суда с 17 октября, подчеркнули военные.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря в Красном море хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников американский военный корабль USS Carney. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда. У берегов Йемена 14 декабря хуситы напали на контейнеровоз датской компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе, шедший в Израиль.

Сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон 22 декабря в телеэфире предупредил о трагическихпоследствиях обострения ситуации в Красном море, где хуситы атакуют торговые суда. Рано или поздно погибнут американцы, а из-за атак хуситов на суда пострадает экономика США, сказал сенатор.

Глава Пентагона Ллойд Остин после атак хуситов на суда заявил о начале операции в Красном море «Страж процветания» под эгидой Объединённых морских сил. Её целью является обеспечение безопасного судоходства после «безрассудных нападений хуситов из Йемена», добавил министр обороны США. Атаки хуситов требуют «коллективного ответа», именно поэтому будет начата операция, заключил он.