Либревиль, 31 августа, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Европейские дипломаты провели переговоры в Габоне после того, как военные объявили о перевороте в стране. Об этом сообщила 31 августа газета Financial Times, ссылаясь на неназванных чиновников.

Shi Yu/XinHua/Global Look Press Либревиль

«Европейские дипломаты в Либревиле, столице Габона, вчера провели кризисные переговоры на фоне появления видео с президентом страны Али Бонго Ондимбой, который попросил помощи у Запада», — отмечает издание.

Пока Брюссель не принял каких-либо решений о возможной эвакуации граждан ЕС из Габона на фоне ситуации в стране, добавили чиновники.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа избирательный центр Габона объявил о победе действующего президента Али Бонго Ондимбы на выборах. После этого группа военных офицеров заявила в эфире национального телевидения о захвате власти. Провозглашённый главой государства начальник республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема сообщил, что президента отправили в отставку с сохранением гражданских прав. Он находится под домашним арестом. Глава государства записал видеообращение, в котором призвал своих «друзей» по всему миру отреагировать на ситуацию в стране.