СМИ: европейские дипломаты провели переговоры в столице Габона
FT: дипломаты ЕС провели переговоры в Габоне после обращения президента
Либревиль, 31 августа, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Европейские дипломаты провели переговоры в Габоне после того, как военные объявили о перевороте в стране. Об этом сообщила 31 августа газета Financial Times, ссылаясь на неназванных чиновников.
«Европейские дипломаты в Либревиле, столице Габона, вчера провели кризисные переговоры на фоне появления видео с президентом страны Али Бонго Ондимбой, который попросил помощи у Запада», — отмечает издание.
Пока Брюссель не принял каких-либо решений о возможной эвакуации граждан ЕС из Габона на фоне ситуации в стране, добавили чиновники.
Как сообщало ИА Регнум, 30 августа избирательный центр Габона объявил о победе действующего президента Али Бонго Ондимбы на выборах. После этого группа военных офицеров заявила в эфире национального телевидения о захвате власти. Провозглашённый главой государства начальник республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема сообщил, что президента отправили в отставку с сохранением гражданских прав. Он находится под домашним арестом. Глава государства записал видеообращение, в котором призвал своих «друзей» по всему миру отреагировать на ситуацию в стране.