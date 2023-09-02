Либревиль, 2 сентября, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Лидер мятежников, совершивших госпереворот в Габоне, генерал Брис Олиги Нгема пообещал реорганизовать институты власти в стране и сделать их демократичнее. Об этом 1 сентября сообщает Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА Регнум Госпереворот в Габоне

Как пояснил лидер мятежников, роспуск институтов власти носит исключительно временный характер. Речь идёт о процессе реорганизации с целью сделать институты власти демократичнее и более соответствующими международным стандартам с точки зрения соблюдения прав человека, основных свобод, демократии и верховенства закона.

Группа высокопоставленных военных объявила о перевороте в Габоне, который произошёл по итогам выборов президента в этой стране. Сообщалось, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба победил на выборах главы государства с 64,2% голосов.

Захватившие власть мятежники заявили об отмене результатов выборов, роспуске государственных институтов, закрытии границ до дальнейших распоряжений, а президент Али Бонго Ондимба отправлен в отставку и помещён под домашний арест.