Либревиль, 26 марта, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Российские военные могут быть размещены в Габоне, если Москва выступит с соответствующей инициативой. Об этом заявил президент переходного периода страны Брис Олиги Нгема в интервью радиостанции RFI.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На вопрос о том, хочет ли руководство Габона полного вывода французского контингента из страны, он ответил, что «французы здесь приветствуются».

«Россияне, возможно, в будущем, если они захотят приехать, тоже будут желанными гостями», — сказал Олиги Нгема.

Он также упомянул Китай и добавил, что допускает участие любой страны в обеспечении безопасности Габона.

По данным AFP, в 2025 году в Габоне остались 200 французских военных, тогда как прежде контингент составлял около 1,2 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа 2023 года группа габонских военных, куда входил и командовавший республиканской гвардией Брис Олиги Нгема, объявила о перевороте. Это произошло после того, как было объявлено о переизбрании на третий срок президента Али бен Бонго Ондимбы. Военные отменили результаты выборов, распустили государственные институты и закрыли границы. Позже они пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода.

Старший преподаватель Восточного факультета СПбГУ, политолог-африканист Александр Зданевич тогда заявил ИА Регнум, что недавний переворот в Нигере и события в Габоне — звенья одной цепи. По его словам, африканские страны пытаются полностью уйти от влияния Франции, стать независимыми государствами и позволить себе выбирать совершенно новое правительство.