Мятежники назначили президентом Габона командующего гвардией
Военные в Габоне избрали командующего гвардией президентом переходного периода
Либревиль, 30 августа, 2023, 21:31 — ИА Регнум. Генерал Брис Олиги Нгема стал президентом Габона на переходный период, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление мятежников, зачитанное одним из них по габонскому телевидению.
«После сегодняшней встречи, в которой приняли участие все командующие и начальник Генштаба, генерал Олиги Нгема Брис единогласно назначен президентом на переходный период», — говорится в заявлении.
Как сообщало ИА Регнум, 30 августа группа высокопоставленных военных объявила о перевороте в Габоне, который произошёл по итогам выборов президента в этой стране. Сообщалось, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба победил на выборах главы государства с 64,2% голосов.
Захватившие власть мятежники заявили, что результаты выборов отменены, государственные институты распущены, границы закрыты до дальнейших распоряжений, а президент Али Бонго Ондимба помещён под домашний арест.
Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил, что Ондимбу отправили в отставку, но ему сохранили все гражданские права.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на фоне ситуации в Габоне не стоит делать обобщающих выводов о нарастании конфликтов в Африке, однако происходящее в этой стране вызывает глубокую озабоченность.