Либревиль, 30 августа, 2023, 21:31 — ИА Регнум. Генерал Брис Олиги Нгема стал президентом Габона на переходный период, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление мятежников, зачитанное одним из них по габонскому телевидению.

Соцсети Генерал Брис Олиги Нгема

«После сегодняшней встречи, в которой приняли участие все командующие и начальник Генштаба, генерал Олиги Нгема Брис единогласно назначен президентом на переходный период», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа группа высокопоставленных военных объявила о перевороте в Габоне, который произошёл по итогам выборов президента в этой стране. Сообщалось, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба победил на выборах главы государства с 64,2% голосов.

Захватившие власть мятежники заявили, что результаты выборов отменены, государственные институты распущены, границы закрыты до дальнейших распоряжений, а президент Али Бонго Ондимба помещён под домашний арест.

Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил, что Ондимбу отправили в отставку, но ему сохранили все гражданские права.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на фоне ситуации в Габоне не стоит делать обобщающих выводов о нарастании конфликтов в Африке, однако происходящее в этой стране вызывает глубокую озабоченность.