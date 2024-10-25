Париж, 25 октября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) не стала включать Россию в чёрный список. Это следует из итогового коммюнике, распространённого 25 октября по завершении пленарной сессии FATF в Париже.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Такое решение организация приняла, несмотря на давление со стороны Украины. В чёрном списке по-прежнему фигурируют три страны: Иран, КНДР и Мьянма.

В штрафные списки FATF попадают финансово неблагонадёжные страны. Таким образом в организации не нашли объективных причин для включения РФ в свои списки.

В свою очередь организация внесла в серый список Ливан, Алжир, Анголу и Кот-д’Ивуар. Напротив, Сенегал, попавший в этот перечень три года назад, исключён из серого списка.

Межправительственный орган трижды в год собирает около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и Саудовскую Аварию, для оценки того, какие страны следует включить в серый и чёрный списки или исключить из них.

Как передавало ИА Регнум, Россия присоединилась к FATF в 2003 году. В 2022 году страна лишилась руководящих и консультативных функций, в феврале 2023 года FATF приостановила её членство в организации, объяснив это несогласием с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

В июне 2023 года внутренний орган FATF планировал внести Россию в чёрный список за связи с Ираном, однако не стал этот делать, но оставил в силе приостановку членства РФ. В свою очередь российская сторона предупредила ряд стран — членов внутреннего органа FATF о том, что внесение РФ в штрафные списки усложнит для стран ведение бизнеса, а также может ударить по международному сотрудничеству в оборонных и энергетических проектах.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что США и НАТО выгодно исключение России из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, потому что именно Вашингтон пользуется «услугами» террористов по всему миру.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что решение FATF о приостановке членства России — это «выдавливание» неугодных Западу по политическим мотивам.