Ямусукро, 6 октября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара распустил правительство и отправил в отставку премьер-министра Патрика Аши, сообщает Reuters.

ТАСС/Panoramic via ZUMA Press Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара

Агентство не назвало причины случившегося.

Вместе с тем радиостанция RFI сообщает, что президент поручил министрам временно исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 26 июля в Нигере произошёл государственный переворот, в результате которого у власти оказались военные. Новые власти страны отстранили от управления президента Мохамеда Базума.

Для урегулирования ситуации Нигерия выразила готовность отправить в Нигер военный контингент численностью 25 тыс. человек. Позже к ней присоединился Кот д’Ивуар.