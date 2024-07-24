Москва, 24 июля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Главной целью Украины в Африке является стремление поссорить африканские страны с Россией. Такое мнение 24 июля корреспонденту ИА Регнум высказал кандидат экономических наук, ведущий сотрудник Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН, экс-посол России в Мали и по совместительству в Нигере Евгений Корендясов, комментируя стремление Киева увеличить своё дипломатическое присутствие в регионе.

Сергей Бобылев/ТАСС

Как сообщило французское издание Le Point, Украина активизировала своё дипломатическое присутствие в африканских странах с целью помешать укреплению влияния России в регионе. По словам посла Украины в Сенегале Юрия Пивоварова, Киев разочарован позицией некоторых африканских государств, которые не поддержали Украину в конфликте и не осудили специальную военную операцию России.

«Стремясь развивать отношения с африканскими странами, Украина пытается использовать опыт и престиж Советского Союза, а также те преимущества, которые украинские организации и предприниматели заработали в Африке в те времена. Однако попытки внести разлад в отношения России со странами Африки заранее обречены на провал. Африка никогда не отвернётся от России. Расчёты Украины на то, что ей удастся обратить какие-то африканские страны против России, также не оправдаются. В ходе сотрудничества африканцы требуют прежде всего финансовой, экономической и политической поддержки со стороны своих партнёров. Африканцы могут пойти на установление отношений с Украиной, если она будет оказывать какую-либо материально-техническую, гуманитарную и другую помощь», — подчеркнул Корендясов.

Он добавил, что у России в Африке «железобетонный» престиж, и африканцы видят, что представляет собой Украина. Они сдержанно, с большим подозрением и неодобрением относятся к антироссийским выпадам украинской внешней политики, пояснил эксперт.

Он напомнил, что Советский Союз и Россия щедро поддерживали движение народов Африки к независимости. Кроме того, СССР развивал обширные связи с Африкой. На этом континенте было построено порядка 400 промышленных, сельскохозяйственных и культурных объектов при содействии Советского Союза и России. Также были открыты университеты, институты и другие объекты образования и культуры. Поэтому престиж России в Африке очень силён, подчеркнул экс-посол РФ.

Как передавало ИА Регнум, по словам посла Украины в Сенегале Юрия Пивоварова, Киев намерен до конца текущего года открыть на Африканском континенте около двух десятков посольств, чтобы впоследствии оказать дипломатическое влияние на страны региона.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Соединённые Штаты и Евросоюз из-за своей позиции по Украине утратили признание стран Глобального Юга.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что Москва развивает отношения с африканскими странами во всех областях, в том числе в области обороны. По его словам, страны Глобального Юга также стремятся к развитию отношений с РФ, чему пытаются помешать западные государства.

Как отмечал президент России Владимир Путин, страны Глобального Юга заинтересованы в укреплении собственного суверенитета. Российский лидер отметил, что сегодня на авансцену выходят страны Глобального Юга, Востока, растёт роль Африки и Латинской Америки. О важности этих регионов мира говорили ещё с советских времён, но сегодня динамика совсем другая, подчеркнул он.