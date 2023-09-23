Рим, 23 сентября, 2023, 16:13 — ИА Регнум. С мигрантов, которые, находясь в Италии, ждут решения по предоставлению им убежища, власти предложили брать залог в размере €4938, сообщила газета Il Messaggero.

Stabilisation UnitDFID

Правительство Италии предложило брать с мигрантов эти деньги, освобождая их при этом от необходимости находиться в центре временного содержания.

Взимание залога предложили распространить на мигрантов из безопасных с точки зрения властей Италии стран — Алжира, Туниса, Марокко, Кот-д’Ивуара, Гамбии, Нигерии.

Прошения о предоставлении убежища от мигрантов из безопасных стран будет рассматриваться ускоренно — в течение месяца. Если мигранту откажут в убежище в Италии, власти вернут ему деньги.

Как пояснили в итальянском министерстве внутренних дел, взимание залога станет альтернативной административному аресту. Мигрантов, подлежащих репатриации, оно не коснётся.

В Италии особенно большой наплыв мигрантов наблюдается на южном острове Лампедуза в Средиземном море, расположенном в 113 км от Туниса. На остров ежедневно прибывают нелегальные мигранты из Африки.

В середине сентября итальянский премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что Рим нуждается в помощи в связи с гуманитарной катастрофой на Лампедузе. Она предложила морской миссии Евросоюза заняться сдерживанием пребывающих морем мигрантов.

Председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен Мелони пригласила на Лампедузу, чтобы та убедилась в степени серьёзности сложившейся ситуации. По её оценке, на остров за неделю прибыли более семи тысяч мигрантов.