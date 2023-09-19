Алжир, 19 сентября, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Решение Мали, Буркина-Фасо и Нигера создать альянс государств Сахеля станет ударом по Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС), заявил алжирский эксперт по вопросам стратегии и безопасности Ахмед Мизаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Кроме того, по его словам, такой шаг становится знаком окончания эпохи французской гегемонии в регионе.

«Объявление о создании альянса стран Сахеля с участием Мали, Нигера и Буркина-Фасо — это сокрушительный удар в спину ЭКОВАС и финальное свидетельство окончания эпохи французской гегемонии в регионе», — сказал Мизаб в беседе с РИА Новости.

Эксперт отметил, что Мали, Буркина-Фасо и Нигер сталкиваются со схожими вызовами и угрозами, что вынудило их создать организацию для противостояния этим опасностям, которые исходят в том числе и от ЭКОВАС. Он также напомнил, что во всех трёх республиках ранее произошли военные перевороты, что говорит о схожести политических условий в указанных странах.

Мизаб также подчеркнул, что учреждённый альянс будет опираться исключительно на внутреннее финансирование, что позволит его членам избавиться от влияния ЭКОВАС и начать проводить самостоятельную политику.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита написал, что Буркина-Фасо, Нигер и малийские власти решили создать союз Сахеля, который будет заниматься вопросами коллективной безопасности этих стран. В рамках подписанного соглашения, посягательство на суверенитет или территориальную целостность одного из членов организации будет расцениваться как агрессия против других сторон, которые должны будут оказать ему помощь, в том числе и военную.

9 сентября военные, которые пришли к власти в Нигере в результате государственного переворота, обвинили Францию в развертывании Вооружённых сил в странах Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) с целью военного вторжения в Нигер.

10 сентября президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с Ассими Гойтой. Разговор был посвящен торговому сотрудничеству и борьбе с терроризмом. В ходе беседы российский лидер выразил соболезнования Мали в связи с терактом на северо-востоке этой республики.