Ямусукро, 9 марта, 2024, 12:48 — ИА Регнум. На шельфе Кот-д’Ивуара в Гвинейском заливе открыли крупное месторождение нефти. Об этом стало известно 9 марта.

Joel Angel Juarez/Global Look Press

Запасы находки оценили в 1,5-2 млрд баррелей нефти и до 2,4 трлн куб. футов (около 67 млрд куб. м) попутного газа. Глубина скважины составила 7 км, нефть обнаружила итальянская энергетическая компания Eni совместно с местной Petroci.

Эти же компании ещё в 2021 году обнаружили на шельфе Кот-д’Ивуара первое крупное месторождение нефти и газа, первую очередь которого ввели в эксплуатацию спустя два года после открытия. В настоящее время месторождение даёт 22 тыс. баррелей в сутки, а его запасы оценили в 2,5 млрд баррелей нефти и 3,3 трлн куб. футов (около 93 млрд куб. м) газа. Об этом сообщило агентство деловых новостей Ecofin.

Как сообщало ИА Регнум, разработка нефтяных месторождений впервые начнётся в Сомали в 2024 году, заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Абдиризак Омар Мохамед. Ожидается, что первую для Сомали нефть добудут на месторождениях в штатах Галмудуг, Юго-Западный и Джубаленд.