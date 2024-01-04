Вашингтон, 4 января, 2024, 09:07 — ИА Регнум. США хотят разместить свои разведывательные беспилотники в африканских странах с выходом к Атлантическому океану, чтобы помешать распространению в регионе исламистских группировок. Об этом пишет 3 января газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум

Вашингтон приступил к «предварительным переговорам», нацеленным на размещение американских невооружённых дронов-разведчиков на аэродромах в Гане, Кот-д’Ивуаре и Бенине, рассказали изданию американские и африканские чиновники.

Предполагается, что с помощью беспилотников США смогут отслеживать перемещения боевиков из террористических группировок «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эту информацию американцы будут передавать местным военным.

Как сообщало ИА Регнум, ранее германский политолог Александр Рар, комментируя события вокруг мятежа в Нигере, заявил, что США хотят использовать Африку в собственных интересах. По его словам, для американцев Африка — очередной инструмент для обеспечения мирового господства.