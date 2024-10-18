Недавняя встреча представителей вооружённых сил Франции и Кот-д’Ивуара стала поводом для обсуждения темы сокращения французского присутствия в Африке. Что же означает этот процесс — проявление благородных намерений Франции или признак её слабости?

ИА Регнум

В официальной риторике Парижа это называется уважением к суверенитету независимых государств, образовавшихся из бывших колоний. В России же есть тенденция объяснять уход военных неспособностью французов дать достойный ответ встающим перед ними трудностям.

Кот-д’Ивуар был богатой колонией и во время обретения независимости в 1960 г. находился в более выгодном положении, чем, скажем, страны Сахеля. Глава нового государства Феликс Уфуэ-Буаньи был бессменным президентом до своей смерти в 1993 г. и являлся надёжным гарантом сохранения французского влияния. Но и на протяжении последних тридцати лет Франция всячески пыталась сохранять свои позиции.

Антифранцузские настроения в стране, несомненно, присутствуют. Их появление с уверенностью можно отсчитывать с января 2003 г., когда были подписаны так называемые соглашения Маркусси, официально положившие конец первой гражданской войне в этой африканской стране.

Начавшаяся с тех пор информационная кампания против расположенных в стране французских войск постепенно нарастала и отчасти поддерживалась официальными властями.

В свою очередь, некоторые заявления представителей французского политического истеблишмента могут навести на мысль о том, что Франция действительно утратила стратегический интерес к африканским странам.

В апреле 2024 г. тогдашний министр иностранных дел Стефан Сежурне высказал новую политическую позицию в отношении Африки. По его словам, Франция уважает суверенитет и территориальную целостность стран континента и не вправе диктовать решения в какой-либо сфере. Поэтому она частично или полностью уходит оттуда, где народ выразил соответствующее желание.

Через некоторое время в СМИ начали обсуждать информацию о планах уменьшить французский контингент в Габоне, Сенегале, Чаде и Кот-д’Ивуаре.

Намерение сокращать военное присутствие было высказано и 7 октября в ходе встрече главы генштаба Кот-д’Ивуара Лассина Думбия с руководителем недавно созданного французского Африканского командования, бывшим спикером генштаба ВС Франции Паскалем Ианни.

Как сообщили участники беседы, были затронуты и различные вопросы сотрудничества в области безопасности, стабильности и борьбы с терроризмом. В частности, речь шла о таких важных пунктах, как новые военно-воздушные учения и обучение военных Кот-д’Ивуара во Франции в духе «старых традиций, связывающих армии обеих стран».

Нужно отметить, что выбор Патрика Ианни в качестве командующего французскими войсками в Африке неслучаен: он является известным борцом с «российской информационной войной» против Франции. На мероприятиях, организуемых министерством обороны Франции, он предупреждает о российском влиянии на негативное восприятие африканцами французов. А также призывает к более агрессивному противодействию России, даже если это чревато «репутационными рисками».

Черный континент французские СМИ уже давно называют «линией фронта» с Россией. И сведущий в вопросах пропаганды генерал Ианни должен, с точки зрения французских властей, прийтись как раз к месту.

Следует учитывать также то обстоятельство, что место уходящих из Африки французов активно занимают США.

Глава объединённого командования американскими силами на континенте Майкл Ленгли, выражая озабоченность «сокращением доли присутствия Франции в борьбе с терроризмом» в Кот-д’Ивуаре, стал чаще встречаться с президентом Аласаном Уаттарой, одновременно объявляя о многомиллионных инвестициях.

Примечательно, что Кот-д’Ивуар считается одним из главных африканских партнёров Украины. Как раз в июне 2024 г, когда намерения Франции относительно Африки были уже ясны, Уаттара встретился во время форума в Швейцарии с Владимиром Зеленским.

По некоторым сведениям, его теперь ждут с визитом в 2025 г. Ожидается и проведение форума Украина — Африка. Возвышение роли США и зависимой от них Украины в Кот-д’Ивуаре происходит одновременно с уходом оттуда Франции.

Думать, что решение удаляться из Африки было заранее запланированным шагом и доверять официальной риторике Франции не стоит. Реакция французского президента Эммануэля Макрона на серию поражений в странах Сахеля свидетельствует о глубоких просчётах, допущенных французской разведкой, военными и дипломатами.

Высказывания Сежурне, Ианни и других политиков призваны скрыть эти неудачи и сохранить хорошую мину при плохой игре. К тому же Франция собирается в некоторой мере сохранить контроль (или хотя бы быть сопричастной) над деятельностью вооружённых сил и общественной жизнью стран Африки.

Об этом свидетельствует, например, то, что 9 июля в Габоне французы открыли школу подготовки военной администрации. Рассуждения всё те же: меньше военного присутствия, больше «помощи» в подготовке кадров, организации логистики, управления и пр.

Такая схема может оказаться эффективной, позволяя, с одной стороны, сохранять рычаги влияния на Африку, а с другой — экономить средства ввиду недавно объявленного сокращения на треть бюджетных расходов.

И хотя Франция, несомненно, терпит поражение в зоне своего некогда безграничного влияния, уступать позиции без боя она не намерена.