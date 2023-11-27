Брюссель, 27 ноября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Тонны кофейных зёрен и какао, которые хранятся на складах в странах Европейского союза, оказались под угрозой уничтожения. Это связано с законом, принятым в июне 2023 года и запрещающем импорт товаров, произведённых в результате вырубки леса и использования детского труда. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

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Издание отметило, что запрет затронет в основном производителей из Ганы и Кот-д’Ивуара, на долю которых приходится порядка 70% мирового рынка какао. В этих странах существует проблема обезлесения и эксплуатации детского труда. Кроме того, негативные последствия закона могут ощутить на себе компании из Бразилии, Вьетнама, Колумбии и Индонезии, являющиеся главными производителями кофе в мире.

По данным издания, на сегодня на складах в ЕС хранятся почти 200 тыс. тонн какао и 150 тыс. тонн кофе. Их могут уничтожить из-за непредвиденного последствия закона о борьбе с вырубкой лесов.

Документ запрещает экспорт и импорт продуктов питания, производство и сбыт которых может привести к обезлесению. Это касается таких товаров, как пальмовое масло, говядина, кофе, какао, соя, а также производных продуктов, таких как шоколад, мебель, печатные бумажные изделия, если они не сертифицированы как происходящие из экологично управляемых регионов.

Как заявила исполнительный директор Международного торгового центра Памела Коук-Хэмилтон, производителям необходимо будет реализовать хранящиеся партии кофе и какао в течение переходного периода — до декабря 2024 года, в противном случае, закон предполагает их уничтожение.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Еврокомиссия предложила Европейскому союзу ввести ограничения на экспорт некоторых товаров в третьи страны в рамках борьбы с обходом Россией ранее введённых западными странами санкций.

В ноябре несколько стран — членов Евросоюза потребовали смягчить запреты Еврокомиссии по обходу антироссийских санкций. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, в предложение Брюсселя входят запрет импортёрам продавать ряд товаров в Россию, а также требование к компаниям перечислять на целевой счёт определённую сумму, половина которой в случае обхода санкций будет передана целевому фонду для восстановления Украины.