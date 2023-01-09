Порто-Ново, 9 января, 2023, 13:42 — ИА Регнум. В спокойной обстановке прошло голосование на выборах в парламент Бенина, и в ходе него не было выявлено попыток дестабилизации ситуации в стране. Об этом 9 января сообщили в посольстве РФ в республике.

launedekeg.wordpress.com Выборы

«Выборы прошли в спокойной обстановке, попыток дестабилизации ситуации зафиксировано не было», — приводит слова российского диппредставительства ТАСС.

Также в посольстве России отметили, что в данный момент ведётся подсчёт голосов, и уточнили, что оглашение предварительных итогов голосования намечено Национальной автономной избирательной комиссией Бенина на 11 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января в Бенине прошло голосование на выборах в однопалатный парламент страны, в котором приняли участие основные оппозиционные партии, не допущенные до предыдущих выборов, которые прошли в 2019 году.