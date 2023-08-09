Москва, 9 августа, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Россия поддерживает посреднические усилия африканского сообщества для решение кризиса в Нигере, решения могут быть найдены дипломатическим путём. Об этом в ходе брифинга 9 августа сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

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«Считаем крайне важным не допускать дальнейшей эскалации напряженности в Нигере», — сказал он.

Также Зайцев отметил, что безальтернативным путём урегулирования ситуации является скорейшее восстановление правопорядка и организация инклюзивного общенационального диалога.

При этом представитель МИД отметил, что вмешательство военных Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) вряд ли будет способствовать нормализации обстановки в Нигере.

В ведомстве также добавили, что Москва поддерживает контакт с находящимися в Нигере российскими гражданами. МИД России рекомендует россиянам отказаться от поездок в эту страну вплоть до полной нормализации обстановки.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля в Нигере произошла попытка государственного переворота, президента Мохамеда Базума после неудачных переговоров задержала его же гвардия. ЭКОВАС осудило попытку государственного переворота в Нигере и призвало к немедленному освобождению избранного президента. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также осудил любую попытку дестабилизировать демократию и угрожать стабильности Нигера.

Нацгвардия задержала Мохамеда Базума, объявив о его отстранении от власти. Позднее республику возглавил Национальный совет спасения родины, а главой переходного правительства мятежники назначили командующего гвардией президента Абдурахамана Тчиани. Бывшего министра финансов Нигера экономиста Али Махамана Ламина Зейна назначили премьер-министром страны.

Позже сообщалось, что четыре страны Африки решили отправить в Нигер до 25 тысяч военнослужащих. Основным поставщиком контингента станет Нигерия. Также своих военных отправят Сенегал, Бенин и Кот-д’Ивуар. В свою очередь Национальный совет спасения родины перебросил в Ниамей дополнительные силы для борьбы с иностранными силами в случае вторжения в республику.