Москва, 11 августа, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Россия поддерживает посредничество Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), направленное на поиск путей выхода из кризиса в Нигере, сообщили 11 августа в МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Полагаем, что военный путь урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой африканской стране, а также к резкой дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе», — говорится в сообщении.

На внеочередном саммите в Абудже 10 августа ЭКОВАС принял решение о подготовке к развертыванию резервных сил сообщества, которые могли бы осуществить вооруженное вторжение в Нигер с целью освобождения свергнутого президента Мохаммеда Базума. Организация поручила комитету начальников штабов обороны задействовать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере, где произошёл мятеж. В свою очередь нигерские военные заявили о готовности дать отпор любому иностранному вмешательству.

Также мятежники, захватившие власть в Нигере, на встрече с прибывшей в Ниамей и. о. заместителя госсекретаря США Викторией Нуланд пригрозили, что убьют свергнутого президента республики Мохаммеда Базума, если соседние государства вторгнутся в страну.

Нигерия выразила готовность отправить в Нигер военный контингент численностью 25 тыс. человек. К ним присоединились Сенегал, Бенин и Кот д’Ивуар.

Военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Президентская гвардия заблокировала Базума с женой и сыном в резиденции и объявила о его свержении.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев 9 августа заявил, что Москва поддерживает урегулирование ситуации в Нигере и выступает против силового вмешательства ЭКОВАС.