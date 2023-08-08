Ниамей, 8 августа, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Мятежники в Нигере, получившие власть в ходе госпереворота, готовятся отражать возможную военную интервенцию и перебросили в столицу республики Ниамей дополнительные силы. Об этом 8 августа сообщил телеканал CNN.

Djibo Issifou/dpa/globallookpress

«Конвой из примерно 40 пикапов прибыл в ночь на воскресенье вечером, доставив войска из других частей страны», — сообщили журналисты.

На телеканале заявили, что подкрепление в столицу перебросили для подготовки к вторжению в страну, а также для того, чтобы успокоить общественность.

Ранее радиостанция RFI, ссылаясь на информацию от чиновника из Нигерии, сообщила, что эта республика планирует отправить в Нигер более половины своей армии — 25 тыс. человек. Также он сообщил что к интервенции собираются присоединиться Сенегал, Бенин и Кот д’Ивуар.

Как сообщало ИА Регнум, переворот в Нигере произошёл 26 июля 2023 года. Президентская гвардия задержала главу республики Мохамеда Базума, объявив об отстранении его от власти. Мятежники сформировали Национальный совет спасения родины, а главой переходного правительства объявили командовавшего гвардией президента Абдурахамана Тчиани.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) 30 июля выдвинуло ультиматум, потребовав вернуть власть Базуму в течение недели, пригрозив применить военные меры, но это требование не выполнили. При этом лидеры граничащих Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать вторжение в Нигер нападением на собственные государства.