Абуджа, 8 августа, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Четыре страны Африки решили отправить в Нигер 25 тысяч военных, сообщила 8 августа радиостанция RFI.

LEGNAN KOULA/EPA/ТАСС

Ссылаясь на чиновника из Нигерии, радиостанция отмечает, что в Нигер отправят 25 тысяч военных, причём Нигерия будет основным поставщиком контингента.

«Она предоставит более половины войск в случае необходимости», — заявил нигерийский представитель. В Нигер также собираются отправить военных Сенегал, Бенин и Кот д’Ивуар.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа Национальный совет спасения родины, который находится у власти в Нигере после госпереворота, заявил, что на территорию республики готовится вторжение. Мятежники объявили о закрытии воздушного пространства страны.

По данным совета, в Нигер готовят вторжение две страны Центральной Африки. Нацсовет заявил, что будет считать участником вторжения каждую страну, которая будет вести на территории Нигера военные действия.

Ряд представителей Нигерии призвал президента Болу Тинубу и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) отказаться от планов военной интервенции в Нигер.

Военный переворот в Нигере произошёл 26 июля: нигерийская нацгвардия задержала президента Мохамеда Базума, объявив затем о его отстранении от власти.

Республику возглавил Национальный совет спасения родины, главой переходного правительства мятежники назначили командующего гвардией президента Абдурахамана Тчиани, а накануне, 7 августа, премьер-министром объявили экономиста Али Махамана Ламина Зейна.

Москва выступает за скорейшее возвращение в конституционное русло ситуации в Нигере. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, нужно избежать ущерба для человеческих жизней.