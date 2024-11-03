Порто-Ново, 3 ноября, 2024, 06:33 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Бенине и Того следит за информацией о перемещении американских войск из Нигера в Бенин. Об этом 3 ноября сообщил глава российского диппредставительства Игорь Евдокимов.

Иван Шилов ИА Регнум Нигер, разрыв военных отношений с США

«Посольство отслеживает сообщения о передислокации американских войск из Нигера в Бенин… Мы, в отличие от наших западных коллег, признаём право Котону на свободный выбор своих партнёров в сфере обороны и безопасности», — заявил он в интервью «РИА Новости».

В конце июня председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США Чарльз Браун совершил поездку в Ботсвану, чтобы обсудить возможную переброску войск из Нигера в другие страны Западной Африки. По информации агентства Reuters, речь шла о первоначальных переговорах с Бенином, Кот-д’Ивуаром и Ганой, в рамках которых обсуждались перспективы создания в этих странах новых американских военных баз.

О начале вывода американских войск из Нигера 8 июня сообщил начальник штаба сухопутных войск республики полковник Мамане Сани Киау. 16 сентября Африканское командование ВС США объявило о завершении вывода войск без осложнений к взаимно согласованной дате.

Как передавало ИА Регнум, в середине марта власти Нигера лишили американских военных возможности находиться на своей территории, разорвав с США военное соглашение. Как сообщил глава МВД республики Мохамед Тумба, Нигер заинтересован в том, чтобы войска страны тренировали российские, а не американские военные. Российские военнослужащие вошли территорию военной авиабазы в Ниамее в начале мая.