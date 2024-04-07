Порто-Ново, 7 апреля, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Россия дала Западу стратегический сигнал, применив гиперзвуковые ракеты «Циркон» для удара по объектам в Киеве, написал обозреватель Шарли Хессун в своей статье для газеты La Nouvelle Tribune.

Гиперзвуковая ракета «Циркон»

По мнению автора публикации, использование этого оружия можно рассматривать как демонстрацию силы. Он отметил, что «Цирконы» могут преодолевать защиту сложных систем противовоздушной обороны (ПВО), включая американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

Хессун считает, что указанные российские гиперзвуковые ракеты усиливают военное давление на Киев и становятся элементом сдерживания Запада. Обозреватель также добавил, что «Цирконы» значительно усилили наступательный потенциал российской армии в зоне специальной военной операции (СВО).

Как сообщало ИА Регнум, 24 января гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил, что «Циркон» способен преодолеть почти любые системы противоракетной (ПРО) или противовоздушной (ПВО) обороны противника. Он подчеркнул, что характеристики этой ракеты очень высоки, поэтому для её перехвата требуется очень эффективная система защиты.

В начале марта журнал Military Watch Magazine написал, что применение «Циркона» в зоне СВО стало вехой в революции гиперзвукового оружия. Авторы публикации также напомнили, что президент России Владимир Путин объявил о существовании «Циркона» в 2018 году.

В статье напоминается, что тогда же российский лидер рассказал о наличии у РФ ещё пяти систем стратегического вооружения — баллистической ракеты межконтинентальной дальности шахтного базирования «Сармат», гиперзвукового планирующего ракетного комплекса межконтинентальной дальности «Авангард», баллистической ракеты воздушного базирования «Кинжал», беспилотной атомной подводной лодки «Посейдон» и атомной крылатой ракеты 9М730 «Буревестник».