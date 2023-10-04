Москва, 4 октября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Всё больше государств мира, которых больше, чем стран коллективного Запада, тяготеют к тому, чтобы выстраивать равноправные отношения, основанные на уважении и общих интересах. Об этом 4 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексей Даничев/РИА Новости Министр иностранных дел Анголы Тете Антониу на пленарном заседании II саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. 2023

Представитель Кремля отметил, что рассуждения об изоляции России несостоятельны, так как мир гораздо больше, чем коллективный Запад.

«Мы видим, что больше и больше стран тяготеют к тому, чтобы выстраивать нормальные равноправные отношения [с Россией], основанные на взаимном интересе, взаимной заинтересованности и взаимном уважении», — сказал Песков, комментируя решение Анголы об отмене виз для россиян.

Он уточнил, что Москва уверена в том, что этот процесс будет развиваться, а круг дружественных России стран — расширяться.

Как сообщало ИА Регнум, с 29 сентября 2023 года Ангола ввела безвизовый режим с Россией. Между двумя государствами также ведутся переговоры об открытии прямого авиационного рейса между Москвой и Луандой.

Министр экономического развития Максим Решетников 11 сентября рассказал, что Россия предложила Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии полностью отменить туристические визы. Министр 26 июля заявил о запуске групповых безвизовых поездок в Китай и Иран. Для этого российская сторона заключила межправительственные соглашения с Пекином и Тегераном.