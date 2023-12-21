Луанда, 21 декабря, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Ангола выходит из ОПЕК, поскольку власти страны не видят результатов от участия в организации и не согласны с утверждаемыми квотами на добычу нефти, заявил 21 декабря министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу.

Егор Алеев/ТАСС

«До сих пор квоты не оказывали на нас влияния, но если мы остались бы в ОПЕК, то пострадали бы от последствий решения соблюдать квоты на добычу», — сказал Азеведу в интервью телеканалу TPA.

Решение о выходе из ОПЕК было принято на заседании правительства Анголы под руководством президента страны Жоау Лоуренсу, сообщило, в свою очередь, информационное агентство Angop.

Вклад Анголы в работу ОПЕК, с точки зрения властей страны, не приносит ей никаких ощутимых результатов, цитирует Азеведу Jornal de Angola.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 30 ноября страны — участницы ОПЕК+ достигли предварительного соглашения о новом сокращении добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки. В тот же день вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия углубит добровольное сокращение поставок нефти до общего объёма в 500 тыс. баррелей в сутки и продлит его до конца первого квартала 2024 года.

Предыдущее соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи было достигнуто в августе 2023 года, Россия и страны ОПЕК+ достигли соглашения о новых параметрах сокращения поставок российской нефти на внешние рынки. Через месяц после этого российская сторона сократила объём экспорта на 300 тыс. баррелей в сутки. Новак 5 сентября сообщил, что Россия решила продлить добровольное сокращение экспорта нефти до конца 2023 года с целью усиления мер предосторожности ОПЕК+ при поддержании стабильности и баланса нефтяных рынков.

ОПЕК выполняет важную роль в стабилизации энергетических рынков, отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Организация играет важную роль в создании условий для поддержания цен на главные энергоносители на сбалансированном уровне, добавлял пресс-секретарь президента.