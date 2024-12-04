Луанда, 4 декабря, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Уходящий президент США Джозеф Байден заснул во время заседания Трансафриканского саммита в Анголе, передаёт 4 декабря РЕН ТВ.

Кадр из видео

На опубликованной видеозаписи видно, что Байден приложил руку к лицу во время выступления представителя Танзании и продолжил слушать его речь, не двигаясь.

Когда представитель Танзании закончил говорить, президент США продолжал оставаться неподвижным.

Как передавало ИА Регнум, 81-летний Байден ранее множество раз попадал в курьёзные и неловкие ситуации. Так, он несколько раз падал, в том числе на публичных выступлениях, здоровался с пустым пространством, рассказывал о своих беседах с уже умершими на тот момент политиками и т.д.

31 октября Байден покусал трёх маленьких детей во время праздновании Хэллоуина в Белом доме. Он делал вид, что пожирает одного младенца за другим, включая ребёнка, одетого в костюм курицы. Действо происходило под песню из фильма «Челюсти».

В ноябре американские СМИ сообщали, что Байден в шутку украл гавайскую булочку из армейского буфета во время празднования Дня благодарения на базе американской береговой охраны. Тогда же уходящий президент США «пошутил» о своём увольнении. Журналисты отмечали, что смысла этой шутки никто не понял.