Луанда, 4 декабря, 2024, 00:14 — ИА Регнум. Действующий глава Белого дома 82-летний Джо Байден прибыл с визитом в Анголу. В очередной раз он не обошёлся без посторонней помощи — ему помогли преодолеть одну-две ступеньки невысокого подиума в Луанде.

Сергей Корсун ИА Регнум Байден

Байден 3 декабря впервые посетил африканский континент в качестве президента, сообщило «РИА Новости».

На кадрах видно, как «потерянному» американскому лидеру сопровождающие указывают куда идти, в какую сторону поворачивать. При подходе к красному подиуму, президент Анголы Жуан Лоренс рукой показал на ступеньки и тут же схватил за руку Джо Байдена, тем самым помог ему шагнуть на них.

Отмечается, что Ангола, возможно последняя страна, в которой побывает Байден в качестве президента.

Как сообщало ИА Регнум, Байден перепутал географическое положение Анголы, назвав африканское государство «ярким городом». Очередная оговорка американского президента прозвучала 3 декабря в ходе встречи с Жоаном Лоренсу.

В ноябре Байден допустил оговорку, когда назвался собственным мужем на торжественном ужине в Белом доме.

Президент США в ходе выступлений нередко путает имена или названия, а также попадает в неловкие ситуации. Так, на недавнем саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии Байден развернулся и ушёл в лес, из-за чего не присутствовал на общей фотосессии.

В июле на саммите НАТО он перепутал главу киевского режима Владимира Зеленского с российским лидером и предоставил слово «президенту Путину».