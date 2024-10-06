Луанда, 6 октября, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Сотрудничество с Россией в сфере добычи алмазов создаёт трудности для Анголы. Оно отпугивает некоторых клиентов. Об этом в беседе с агентством Bloomberg 6 октября заявил президент государственной ангольской алмазной компании Endiama Mining SA Жозе Ганга Жуниор.

Александр Рюмин/ТАСС

При этом он добавил, что ангольские алмазы не попадают под санкции, однако партнёрство с российской компанией «Алроса» якобы снижает его доходность, а также препятствует экспорту.

Endiama владеет 59% акций горнорудного общества «Катока», в котором «Алросе» принадлежит 41%. Компания каждый год реализует порядка 7–7,5 млн каратов алмазов. Также у российской компании есть доля в проекте Анголы «Луаше».

«Алмазы, которые есть у нас в Анголе, принадлежат нам», — подчеркнул Ганга Жуниор.

Президент компании Endiama Mining SA признал, что российская сторона никак не вмешивается в дела ангольского предприятия. При этом он добавил, что компании необходимо создать систему отслеживания и идентификации алмазов, добываемых на её рудниках.

Как сообщало ИА Регнум, согласованный в декабре 2023 года 12-й пакет санкций ЕС против России включил в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России. С 1 января 2024 года страны Евросоюза не могут напрямую импортировать российские природные и синтетические алмазы, в том числе в ювелирных изделиях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя это решение ЕС, отметил, что отечественные компании примут меры, чтобы компенсировать риски.

Ограничения на импорт алмазов из России в страны Евросоюза и G7 ударили по рынку Европы. Британская газета The Times сообщила, что из-за этого на международном алмазном рынке возник хаос. Ввозимые в ЕС драгоценные камни стали отправлять на обязательную проверку их возможного российского происхождения. Из-за этого возникли длительные задержки и появились дополнительные расходы на экспертизы, которые вызвали недовольство клиентов.

Канада 1 марта ввела дополнительные меры по запрету на импорт российских алмазов. Речь идёт, в частности, о запрете импортировать или приобретать необработанные или распиленные (непромышленные) алмазы, а также несортированные алмазы из России. Также с 1 марта запрет на ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России вступил в действие в США.

В мае агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США де-факто пересматривают наиболее строгие элементы введённого в декабре 2023 года странами G7 запрета на импорт российских алмазов. По его данным, это произошло после негативной реакции со стороны африканских стран, индийских огранщиков драгоценных камней и нью-йоркских ювелиров.