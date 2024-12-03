Луанда, 3 декабря, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден перепутал географическое положение Анголы, назвав африканское государство «ярким городом». Очередная оговорка 82-летнего американского лидера прозвучала 3 декабря в ходе встречи с коллегой из Анголы Жоаном Лоренсу.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Вы знаете, Ангола — яркий город! Эммм, смотрите, не город. Город, я знаю, не Ангола, но в Анголе яркий город!» — приводит слова Байдена Telegram-канал SHOT.

Позднее он объявил, что США выделят более 1 млрд долларов на гуманитарную помощь африканцам, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Байден впервые находится на африканском континенте в качестве президента.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Байден допустил оговорку, когда назвался собственным мужем на торжественном ужине в Белом доме.

Президент США в ходе выступлений нередко путает имена или названия, а также попадает в неловкие ситуации. Так, на недавнем саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии Байден развернулся и ушёл в лес, из-за чего не присутствовал на общей фотосессии.

В июле на саммите НАТО он перепутал главу киевского режима Владимира Зеленского с российским лидером и предоставил слово «президенту Путину».