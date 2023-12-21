Лондон, 21 декабря, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2024 года на лондонской бирже ICE перешла к снижению на фоне поступивших днём 21 декабря сообщений о выходе Анголы из ОПЕК. Об этом свидетельствуют данные торгов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По данным биржи на 15:17 мск, цена Brent росла на 0,48%, до $79,53 за баррель. К 15:38 мск, после сообщений о выходе Анголы из ОПЕК, цена за баррель Brent снизилась на 0,53%, до $78,73.

Как сообщалось ранее, 21 декабря министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу заявил, что страна выходит из ОПЕК, поскольку её власти не видят результатов от участия в организации и не согласны с утверждаемыми квотами на добычу нефти.

Ранее квоты на добычу не оказывали влияния на ситуацию в экономике Анголы, но если бы страна выполнила договорённости, достигнутые ОПЕК в ноябре 2023 года, то «пострадала бы», сказал Азеведу.

Как сообщалось ранее, 30 ноября страны-участницы ОПЕК+ достигли предварительного соглашения о новом сокращении добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки.

В тот же день вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия углубит добровольное сокращение поставок нефти до общего объёма в 500 тыс. баррелей в сутки и продлит его до конца первого квартала 2024 года.

ОПЕК выполняет важную роль в стабилизации энергетических рынков, отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Организация играет важную роль в создании условий для поддержания цен на главные энергоносители на сбалансированном уровне, добавлял пресс-секретарь президента.