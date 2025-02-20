Кейптаун, 20 февраля, 2025, 11:16 — ИА Регнум. В четверг, 20 февраля, в Йоханнесбурге началась встреча министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» (G20), от участия в которой ранее отказался госсекретарь США Марко Рубио.

Форум будет продолжаться в течение двух дней. В нем примут участие министры иностранных дел из 15 стран G20 и четверо заместителей глав МИД, а от США во встрече будет участвовать поверенный в делах американского посольства в ЮАР. На мероприятие также приглашены нескольких не входящих в G20 стран — Ангола, Египет, Испания, Нидерланды, ОАЭ и Сингапур. Российскую делегацию на ней возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее су-шерпа от ЮАР в G20 Холиса Мабхонго рассказал, что на форуме глав МИД «двадцатки» будут обсуждать важнейшие геополитические проблемы в современном мире, в том числе вооруженные конфликты в Африке, на Ближнем Востоке и Европе. Он уточнил, что ЮАР в качестве страны — председателя G20 прикладывает все усилия для недопущения ухудшения ситуации в мире, а также стремится к укреплению многополярности и главенству Устава ООН.

Как сообщало ИА Регнум, Рубио 6 февраля заявил, что не станет участвовать во встрече глав МИД G20 в Йоханнесбурге. Госсекретарь США назвал причиной такого решения якобы проводимую ЮАР антиамериканскую политику, в том числе политику разнообразия, равенства и инклюзивности.

Глава МИД РФ утром 20 февраля прибыл в Йоханнесбург для участия во встрече «Большой двадцати» на уровне министра иностранных дел. У Лаврова запланировано на форуме выступление, также он проведет там ряд встреч.