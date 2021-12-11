Сан-Марино, 11 декабря, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Прививать российской вакциной от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы начнут с 22 декабря власти республики Сан-Марино. Об этом 11 декабря сообщил журналистам официальный представитель Института социальной безопасности страны Франко Кавалли.

Mariordo Сан-Паулу. Бразилия

На вакцинацию уже записались около 300 человек.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), однокомпонентная вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» зарегистрирована в Сан-Марино в конце ноября. В страну поступили первые 4 тыс. доз препарата. «Спутник V» не был одобрен Европейским агентством лекарственных средств, что не позволяло сан-маринцам получить сертификат о вакцинации, действительный в Европе.

Кавалли уточнил, что на данный момент иностранным гражданам в Сан-Марино сделали 2 342 прививки российской вакцина. Он подчеркнул, что за время вакцинации у привитых российской вакциной «серьезных побочных эффектов не наблюдалось».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сан-Марино было доставлено 4 тыс. доз этого препарата поступили в республику позднее, в ноябре.