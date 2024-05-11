Москва, 11 мая, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила выступление участников «Евровидения-2024». Дипломат разместила в Telegram-канале видео с несколькими номерами конкурсантов.

globallookpress

«Евровидение-2024» переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», — прокомментировала Захарова.

В качестве примеров дипломат опубликовала видео с номерами представителей Ирландии, Финляндии, Сан-Марино, Украины, Нидерландов, Великобритании, Словении, Испании, Швейцарии, Эстонии и Хорватии.

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Как передавало ИА Регнум, 9 мая в шведском Мальмё состоялся второй полуфинал 68-го музыкального конкурса «Евровидение». Израильская 20-летняя певица Эден Голан вышла в финал вопреки протестам. С этим результатом певицу поздравил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Также в финал пробились участники из Латвии, Австрии, Нидерландов, Норвегии, Греции, Эстонии, Швейцарии, Грузии и Армении. Финал «Евровидения-2024» состоялся 11 мая.

Румыния отказалась от участия в «Евровидении-2024» из-за финансовых трудностей. Страна участвовала в конкурсе с 1993 года. В 2016 году Румынию не допустили до участия из-за крупной задолженности национального телевидения Европейскому вещательному союзу.