Известие о том, что суточная смертность от коронавируса в России обновила максимум, взбудоражила социальные сети. Ещё бы: впереди — нерабочая неделя, многие собрались отправиться в путешествие и теперь обеспокоены повсеместным введением новых карантинных ограничений. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Александр Куликов ИА REGNUM Реанимационное отделение для больных COVID-19

«Лечить надо как следует. Развалили медицину, аж пенсионеров-врачей, с позором изгнанных, умоляют вернуться. Ведь из чиновников ни один не заболел», — досадует «Москвичка».

"Смертность всё выше и выше — то ли врачи устали лечить, то ли больные решили больше не мучиться и уйти на тот свет», — отмечает Светлана.

«А тут ещё какие-то непонятные малахольные шастают по квартирам, с целью переписи населения», — напоминает Стас.

«Просто интересно. Москва, прошлый год в этот период. Вакцинированных было 0, картина была менее драматичная. Спустя год — вакцинировано больше 50% + переболевшие, и как итог — локдаун и ужас в цифрах. Вот у меня простой вопрос — как же так вышло-то?» — спрашивает Дмитрий.

«Если честно, так людей жалко. Хочется криком кричать: люди, мы умираем», — заметил Влас.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа Красной зоны в госпитале для ветеранов войн в Санкт-Петербурге

«Бедные люди… Мрут, как мухи, каждый день по 1000! Как страшно-то!» — поделилась Елена Куляпина.

«Хотелось бы узнать, есть ли какой-то план действий по борьбе с коронавирусом в России с конкретными исполнителями и сроками выполнения? Каждые сутки в стране погибает более тысячи граждан, и всё в полном порядке?Пора комиссию назначать и разбираться, почему не предпринимается действенных мер по ликвидации трагической ситуации с пандемией коронавируса», — предлагает Владимир Бурцев.

«Власти делают много для того, чтобы победить корону. Уж поверьте, если бы не меры безопасности, к которым они прибегли, жертв короны было бы еще больше», — отметил Гоша Баронов.

«Власти сделали очень много для того, чтобы победить коронавирус», — поддерживает Темир Фазлиев.

«Нужно прекратить через СМИ раздувать истерию, показывать реанимацию и подобное. Тогда ситуация нормализуется. Вот, например, в Израиле с 1 августа вновь пошла вверх заболеваемость и смертность, несмотря на то что там привито 61%. Так что не всё так просто», — заметил Е.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в пункт вакцинации

«Вы знали, что в Сан-Марино все жители привились российской вакциной и уже в мае победили COVID-19?» — отмечает иркутянин.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки, 25 октября, в России поставлен новый суточный рекорд: 1106 смертей от COVID-19. Всего с начала пандемии, по данным оперштаба, жертвами коронавируса стали 232 775 человек.

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