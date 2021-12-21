Вашингтон, 21 декабря, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Список стран, поездки в которые нежелательны из-за ситуации с COVID-19, расширили Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Обновленный перечень 21 декабря обнародован на сайте CDC.

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В новый список добавлены: Испания, Финляндия, Чад, Ливан, Бонайре (Карибские Нидерланды — ИФ), Монако, Сан-Марино и Гибралтар.

В результате CDC дополнили перечень стран, которые попадают под категорию «Уровень 4: Очень высокий» ив котором в настоящее время 85 государств и в том числе почти все страны Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Германии может ввести с 28 декабря новые ограничения в борьбе с коронавирусом, в том числе и для лиц, привитых от коронавирусной инфекции или переболевших COVID-19.