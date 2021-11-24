Москва, 24 ноября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала эффективность в 80% через 6−8 месяцев после введения второго компонента в ходе исследований, проведённых в Республике Сан-Марино. Об этом сообщили 24 ноября в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Вакцина «Спутник V»

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Как уточняется, анализ основан на данных о количестве заражений коронавирусом в Сан-Марино в ноябре текущего года. Эффективность «Спутник V» была рассчитана на основе данных более 18,6 тысячи граждан, прошедших полный курс вакцинации не позднее июня.

«Показатель госпитализаций лиц, заболевших коронавирусом уже после вакцинации «Спутником V» в Сан-Марино, составил всего 0,75 на тысячу человек в течение всей программы вакцинации в период с февраля по ноябрь 2021 года», — говорится в сообщении.

В РФПИ отметили, что этот показатель более чем в два раза ниже, чем у любой другой вакцины от коронавируса, применяемой в стране. Эффективность «Спутника V» через 6−8 месяцев также оказалась гораздо выше по сравнению с официально опубликованными данными по эффективности мРНК-вакцин.

По данным РФПИ, прививку вакциной «Спутник V» в Сан-Марино на сегодняшний день получило более 70% взрослого населения.