Сан-Марино, 16 ноября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Сборная Англии одержала победу над командой Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 10:0.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гарри Кейн

Нападающий английской команды Гарри Кейн забил четыре гола, два из которых с пенальти.

Также отличились защитники Гарри Магуайр и Тайрон Мингз, полузащитник Эмиль Смит и нападающие Тэмми Абрахам и Букайо Сака. Кроме того, автогол на счету защитника сборной Сан-Марино Филиппо Фаббри.

Сборная Англии заняла первое место в группе, набрав 26 очков, и напрямую вышла на ЧМ-2022. Второй стала сборная Польши, которая набрала 20 очков и сыграет в стыковых матчах.

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