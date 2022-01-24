Афины , 24 января, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Управление гражданской авиации Греции объявило о продлении условий въезда в страну до понедельника, 7 февраля 2022 года.

Греция

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Директивы о полетах за границу, направленные на ограничение распространения коронавируса, предусматривают следующее:

1) Отрицательный результат теста по прибытии в Грецию независимо от вакцинации для всех путешественников в возрасте от пяти лет и старше. Все прибывающие в Грецию, независимо от национальности и статуса вакцинации, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста за последние 72 часа или, в качестве альтернативы, получить отрицательный результат экспресс-теста в течение 24 часов до прибытия в Грецию.

2) Запрет на въезд для граждан третьих стран. В соответствии с директивой об иностранных рейсах, действует запрет на въезд в Грецию граждан третьих стран, не являющихся странами ЕС и Шенгенской зоны, включая их супругов или лиц, с которыми они заключили соглашение, а также их несовершеннолетних детей. Правило не относится к пассажирам, которые едут в Грецию по существенным причинам, и к постоянным жителям следующих стран: Австралии, Северной Македонии, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Великобритании, Израиля, Канады, Белоруссии, Бахрейна, Новой Зеландии, Южной Кореи, Катара, Китая, Кувейта, Украины, России, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура, Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании, Японии, Ливана, Азербайджана, Армении, Иордании, Молдавии, Брунея, Сан-Марино, Андорры, Ватикана, Монако, Турции, Аргентины, Индии, Уругвая, Омана, Чили, Мексики, Косово, Тайваня.

3) Все путешественники в Грецию, независимо от национальности, заполняют электронную форму PLF (Форма поиска пассажиров) в любое время до вылета рейса в Грецию. Электронная форма PLF, которая автоматически отправляется системой пассажиру по электронной почте, считается необходимым проездным документом.

Обязательные условия въезда в Грецию распространяются на детей от пяти лет и старше.

Кроме того, экспресс-тесты будут проводиться для всех международных пассажиров по прибытии в соответствии с процедурой, предусмотренной формой поиска пассажиров. В случае положительного результата теста он будет помещен на пятидневный карантин дома или в подходящее место временного проживания, указанное компетентными органами.