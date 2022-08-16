Сува, 17 августа, 2022, 00:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Фиджи Вореке Байнимарама подтвердил, что страна соблюдает принцип единого Китая. Об этом политик заявил в интервью Radio Tarana.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Я хочу, чтобы это было ясно каждому — мы следуем принципу единого Китая. Еще хотел бы добавить, что Китай является важным партнером для развития Фиджи и стран Тихого океана», — заявил он.

Байнимарама добавил, что Фиджи установило дипломатические отношения с Пекином еще 47 лет назад. По его словам, Сува и Пекин за все эти годы плотно сотрудничали в сферах образования, инвестиций, торговли, обороны, медицинской помощи, культурных обменов и борьбе с чрезвычайными ситуациями. Сам Байнимарама оценил отношения Фиджи и Китая, как прочные и крепкие.