Токио, 3 апреля, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Японские власти планируют создать новую военную систему для поддержки развивающихся стран-партнёров, пишет газета Yomiuri со ссылкой на представителей правительства и правящей партии страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Концепцию новой структуры огласят в ближайшее время. Структура будет носить название официальной помощи в целях безопасности (OSA — Official Security Assistance) в противовес существующей официальной помощи в целях развития (ODA— Official Development Assistance).

На первом этапе её представят четырём странам, в том числе Филиппинам.

OSA будет включать те виды помощи, которые не оказываются по линии ODA.

Первый этап может заключаться в поставке радаров Филиппинам для лучшей защиты от активности Китая в Южно-Китайском море. Также помощь окажут Малайзии, Бангладеш и Фиджи.

В бюджет Японии на текущий финансовый год на оказание данной помощи заложено два млрд иен, или 15 млн долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командование сухопутных сил Японии предложило поставить Украине несколько установок реактивных систем залпового огня MLRS. В феврале в правительстве Японии было создано объединение депутатов от правящей партии, выступающих за налаживание экспорта военной техники.