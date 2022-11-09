Сува, 10 ноября, 2022, 02:27 — ИА Регнум. Серия землетрясений магнитудой от 7,0 до 4,8 произошла в Тихом океане, южнее архипелага Фиджи. Об этом 10 ноября сообщила Геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

Первый подземный толчок магнитудой 7,0 был зарегистрирован сейсмологами 9 ноября, эпицентр располагался в 878 км на юг от города Сува, столицы Фиджи. Очаг залегал на глубине 665 км.

После первого подземного толчка сейсмологи зарегистрировали ещё пять землетрясений магнитудой от 6,8 до 4,8. Эпицентр находился фактически в той же точке, что и эпицентр первого землетрясения. Очаг залегал на глубине около 656 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении у берегов Италии, которое стало самым мощным за последние 92 года.