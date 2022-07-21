Колорадо-Спрингс, США, 21 июля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Как утверждает первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако, на одной из подвергнутых Вашингтоном аресту яхт, якобы принадлежащей бизнесмену из РФ, было обнаружено ювелирное яйцо фирмы Карла Фаберже (1846-1920). Она заявила об этом 20 июля в ходе своего выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.

AlexandeIII Современная версия яйца Фаберже

По словам Монако, рабочая группа минюста США по выявлению и аресту российских активов, которые как считает Вашингтон, якобы были получены незаконно или попали под американские санкции, смогла арестовать несколько российских яхт.

Также она уточнила, что совместно с властями Испании американская сторона изъяла на Майорке «принадлежащую российскому олигарху яхту стоимость $90 млн» и арестовала на Фиджи «яхту стоимостью около полмиллиарда долларов».

«Мы нашли много интересного на этой яхте в Сан-Диего. Мы нашли яйцо Фаберже или предположительно яйцо Фаберже на одной из них. Становится все интереснее», — сказала заместитель американского министра юстиции — генерального прокурора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запрет на поставки в Россию ряда товаров и услуг для авиации принял решение снять в седьмом пакете антироссийских санкций Европейский союз.