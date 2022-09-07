Сува, 7 сентября, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Власти островного государства Фиджи упростили для туристов правила въезда и пребывания в стране на фоне снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает новозеландская радиостанция RNZ.

Nathan Hughes Hamilton Фиджи

Путешественникам больше не требуется подтверждение бронирования отеля при посадке на самолет, а также отменяется обязательное тестирование на коронавирус после прибытия.

Тест нужно будет пройти только тем, у кого появятся какие-либо подозрительные симптомы. В случае положительного результата туриста отправят на принудительный карантин, составляющий как минимум пять дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября правительство Катара отменило требования о карантине для туристов и граждан страны, прибывающих из-за границы.