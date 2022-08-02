Сува, 2 августа, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксированы у берегов островного государства Фиджи, сообщает Государственное геологического бюро Австралии.

(сс) kyle post Фиджи

По его данным, эпицентр находился возле острова Вануа Балаву. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 547 километров. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,6. Его очаг находился в 29 километрах от города Ченгтун на глубине девяти километров. По предварительным данным, разрушений и жертв не было.