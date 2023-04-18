Сува, 18 апреля, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Около берегов Фиджи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,5. Об этом 18 апреля сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Анастасия Павлова ИА REGNUM Сейсмограф

По информации центра, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 474 км в юго-восточном направлении от столицы островного государства, города Сува, в котором проживают 77,3 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 576 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в 50 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 88,5 км.