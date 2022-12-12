Веллингтон, 12 декабря, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Патрульный противолодочный самолёт P-8A Poseidon поступил в распоряжение ВМС Новой Зеландии, сообщает 12 декабря минобороны страны.

Greg L. Davis P-8A Poseidon в полёте

Сегодня от компании Boeing поступил первый из четырёх самолётов по контракту 2018 года. Новые самолёты заменят шесть P-3K2 Orion, находящиеся в эксплуатации на протяжении 50 с лишним лет.

Уточняется, что первый поступивший P-8A Poseidon новозеландские ВМС разместят на базе Охакеа на западном побережье Северного острова. Самолёт прибывает с Фиджи, совершив свой первый полёт протяжённостью 11 тысяч километров.

В будущем году новозеландские ВМС получат три остальные машины. Их используют как для перевозки гуманитарных грузов, если в этом возникнет необходимость, так и для патрулирования в Тихом океане.