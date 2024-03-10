Мумбаи, Индия, 10 марта, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Кристина Пышкова из Чехии выиграла конкурс «Мисс мира — 2024», сообщило издание Hindu.

ТАСС/EPA/DIVYAKANT SOLANKI Кристина Пышкова

Победительницу объявили 9 марта в городе Мумбаи в Индии. Она стала второй Мисс Мира из Чехии после победительницы этого конкурса в 2006 году Татьяны Кучаровой.

В 71-м конкурсе «Мисс мира» приняли участие представительницы 112 стран мира. Отбор длился месяц и включал в себя серию конкурсов, в том числе спортивные состязания, демонстрацию талантов, благотворительные инициативы.

25-летняя Кристина Пышкова в 2022 году получила титул «Мисс Чехия». Девушка до участия в конкурсе красоты изучала право в Карловом университете в Праге и менеджмент в Центре менеджмента австрийском Инсбруке. Она основала Фонд Кристины Пышковой, открыв в Танзании английскую школу для малоимущих детей.

Организаторы планировали провести 71-й конкурс «Мисс Мира» в ОАЭ, но перенесли его в Мумбаи. Финал должен был состояться 16 декабря 2023 года, но его в связи с выборами в Индии перенесли на 2 марта 2024 года, а затем ещё на неделю — на 9 марта.

Начался конкурс в феврале 2024 года в Нью-Дели с предконкурсных испытаний. Пышкова вошла в четвёрку лучших финалисток Европы в конкурсе топ моделей и в десятку финалистов конкурса Beauty with a Purpose Challenge.

Чешка вышла в финал, и, после того как она стала абсолютной победительницей топ-4, жюри признало её окончательную победу. Первой вице-мисс выбрали Ясмину Зайтун из Ливана. В топ-4 также вошли Лесего Чомбо из Ботсваны и Аче Абрахамс из Тринидад и Тобаго.

Корону на Пышкова надела предыдущая «Мисс Мира» Каролина Белявская из Польши.

Обладательницами титула «Мисс мира» за всю историю дважды становились представительницы России. В 1992 году этот конкурс выиграла Юлия Курочкина, в 2008-м — Ксения Сухинова из Тюмени.