Порт-оф-Спейн, 30 июля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Тринидадская певица Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти) показала трейлер будущего сериала о себе. Об этом сообщило издание Billboard 29 июля.

Цитата из клипа Nicki Minaj под названием Anaconda Nicki Minaj

Предстоящее шоу будет посвящено музыкальной карьере артистки, а также её нынешней жизни. Ожидается, что проект будет состоять из шести эпизодов, каждый из которых выйдет в 2022 году.

Напомним, в 2022 году Nicki Minaj планирует выпустить пятый студийный альбом. Пластинка станет первым полноформатным релизом певицы с 2018 года.