Вашингтон, 25 января, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Минфин США выдал генеральную лицензию властям Тринидада и Тобаго, позволяющую добывать природный газ в месторождении Dragon, находящемся в территориальных водах Венесуэлы, несмотря на американские санкции в отношении данной республики. Об этом 25 января сообщает Reuters, ссылаясь на источник в администрации США.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Лицензия, выданная министерством финансов США по запросу Тринидада и предназначенная для повышения энергетической безопасности Карибского региона, означает, что островное государство может вести бизнес, связанный с газовым месторождением Dragon, с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, находящейся под жёсткими санкциями», — отметили в агентстве.

При этом собеседник сообщил журналистам, что остальные санкции США продолжат действовать и власти Венесуэлы не должны получить деньги за разработку газа.

Напомним, запасы месторождения Dragon оцениваются в размере 12 млрд кубометров газа. В Тринидад и Тобаго сообщили, что планируют там добывать 10 млн кубометров в день.